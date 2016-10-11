В Кремле объяснили отмену визита Путина в Париж

Президент России Владимир Путин отменил визит в Париж 19 октября из-за того, что из программы его мероприятий исчезло открытие российского культурно-духовного центра. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Путин 19 октября прилетит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом для обсуждения минских договоренностей по Украине. Планировалось, что после встречи Путин и Олланд улетят в Париж, где обсудят Сирию и восточную Украину.

Однако Олланд поставил возможность встречи в Париже под вопрос из-за бомбежек сирийского Алеппо.

«Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведения одной из выставок, к сожалению, эти мероприятия выпали из программы», — пояснил Песков.

Он отметил, что Путин «будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда».

Пресс-секретарь также отверг сообщения о том, что Путин находится в изоляции.

«Президент не оказывался в изоляции. Более того, мы видели, например, на прошлой неделе были сообщения ряда французских газет, что президент настаивает на визите, в том плане, чтобы выйти из изоляции. Это абсолютный абсурд», — сообщил Песков.

Олланд же заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время.