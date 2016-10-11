Песков рассказал о реакции Путина на карьерные планы главы ОКР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин с «пониманием» отнесся к стремлению руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, избранного вице-спикером Госдумы, «сосредоточиться на парламентской деятельности», передает «Интерфакс».

Такое заявление Песков сделал в беседе с журналистами на международном форуме «Россия – спортивная держава» во Владимирской области.

По его словам, вопрос о возможном уходе Жукова с поста главы ОКР должен обсуждаться, в первую очередь, с руководителем Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «Надо иметь в виду, что у нас есть место в МОК, и мы не должны его лишиться», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Пескова спросили, планирует ли сам глава государства выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР в случае, если его покинет Жуков. Пресс-секретарь президента ответил, что Владимир Путин, «безусловно, озвучить предложение может, как и любой человек, но он не может назначить».

Напомним, сегодня на заседании президентского совета по физкультуре и спорту Путин анонсировал существенные изменения в системе управления российским спортом — в частности, появление «новых форматов».

По его словам, контактировать с МОК, Международным паралимпийским комитетом и спортивными федерациями «должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальные олимпийский и паралимпийский комитеты, общероссийские спортивные федерации».

Комментируя желание Жукова сосредоточить свою работу на парламентской деятельности в рамках доверенного ему поста вице-спикера Госдумы, Путин сказал, что «это большая работа и большая должность».