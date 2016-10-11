11 октября 2016, 15:14
Причиной смерти Анджея Вайды назвали воспаление легких
Польский кинорежиссер Анджей Вайда умер от воспаления легких, пишет издание Super Express.
По данным газеты, еще в конце сентября 90-летний режиссер прекрасно себя чувствовал, на фестивале в Гдыни он получил награду за свой последний фильм «Послеобраз».
После возвращения из Гдыни он простудился и заболел воспалением легких.
Режиссер был госпитализирован и введен в состояние медикаментозной комы. Врачи не смогли его спасти.
Вайда умер 9 октября.
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