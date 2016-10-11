Причиной смерти Анджея Вайды назвали воспаление легких

Польский кинорежиссер Анджей Вайда умер от воспаления легких, пишет издание Super Express.

По данным газеты, еще в конце сентября 90-летний режиссер прекрасно себя чувствовал, на фестивале в Гдыни он получил награду за свой последний фильм «Послеобраз».

После возвращения из Гдыни он простудился и заболел воспалением легких.

Режиссер был госпитализирован и введен в состояние медикаментозной комы. Врачи не смогли его спасти.

Вайда умер 9 октября.