«Победа» рассказала о причинах иска к «Новой газете»

Авиакомпания-лоукостер «Победа» подала иск в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации, передает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«На официальном сайте "Новой газеты" 17 августа 2016 года была опубликована заметка Егоровой А.Г., с необоснованными обвинениями в адрес авиакомпании "Победа" и порочащая деловую репутацию российского лоукостера. Авиакомпания "Победа" считает, что редакция "Новой газеты" опубликовала заведомо ложные обвинения в отношении "Победы" в рамках заказной кампании против лоукостера, проводимой летом 2016 года», — отмечается в сообщении.

В «Победе» утверждают, что журналист «Новой» Анастасия Егорова обвинила авиакомпанию в постоянной задержке рейсов и в намеренном разделении детей и родителей при полетах. Однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских авиакомпаний, а также всегда предоставляет места для детей младше 12 лет рядом с одним из родителей, утверждают в компании.

Авиакомпания «Победа» требует взыскать с Егоровой 2 млн рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации компании, а также обязать опровергнуть ложные сведения, приведенные в статье «Новой газеты».

Ранее сообщалось, что «Победа» подала иск к «Новой газете» из-за вышедшей в августе на сайте «Новой» статьи Егоровой «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой», в которой журналист рассказала о проблемах, с которыми можно столкнуться при выборе этой авиакомпании.