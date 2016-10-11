WikiLeaks опубликовал третью часть переписки главы избирательной кампании Клинтон

Портал WikiLeaks обнародовал новую часть переписки Джона Подесты, главы избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом WikiLeaks сообщает в своем твиттере.

Опубликованы 1190 новых электронных писем, которые позволили еще больше узнать внутреннее устройство команды Клинтон, отмечает Politico.

Вместе с тем, сообщается, что сенсационных материалов в новой части не обнаружено.

За последние дни WikiLeaks опубликовал уже несколько тысяч писем из электронной корреспонденции Джона Подесты.

«В них затрагиваются вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых», — отметил основатель сайта Джулиан Ассанж.

Также, ранее стало известно, что бывшая руководительница благотворительного фонда семьи Клинтон Лора Грэм оказалась на грани суицида из-за проблем на работе из-за Билла и Челси Клинтон.