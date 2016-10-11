Песков констатировал угрозу ПРО США нацбезопасности России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал факт угрозы национальной безопасности России со стороны американской ПРО, сообщает «Интерфакс».

Ранее о том, что моделирование боевого применения средств противоракетной обороны (ПРО) США показало большую опасность для ядерного потенциала России и Китая, сообщал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Моделирование показало, что противоракеты "Стандарт-3" обладают возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок не только на среднем, как это утверждается США, но и на начальном участке траектории полета ракет», — сказал Познихир на брифинге в Пекине. Он добавил, что зона досягаемости ракет «Томахок» составляет 2,5 тысячи км, а переоснащение ими европейских баз может быть проведено скрытно и в короткие сроки.

Познихир также выразил надежду, что Россия и США рано или поздно достигнут договоренности по ПРО, сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо садиться совместно с США и готовить равноправное, взаимовыгодное соглашение в области ПРО, которое снимет озабоченность и России, и Китая. Такое юридически обязывающее соглашение позволило бы обеспечить взаимный контроль противоракетных систем, а также самое главное — предсказуемость их развития. Россия готова к работе как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе и по противоракетной обороне», — цитирует его агентство.