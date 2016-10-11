Завершается конкурс научного танца

Американская ассоциация содействия развитию науки и издаваемый ею журнал Science объявили, что конкурс «Станцуй свою диссертацию» (Dance Your Ph.D.) вступил в решающую стадию.

Конкурс проходит уже в девятый раз. Его участники передать содержание своего диссертационного исследования языком танца. Автор научной работы должен обязательно быть одним из исполнителей. Видеозаписи танцев ученые присылают в журнал. Конкурс проходит по нескольким номинациям: физика, химия, биология, социальные науки. Определяется лучшие танцы в каждой категории, а также обладатель главного приза. В прошлом году абсолютным победителем стал танец, рассказывающий об исследовании потребления воды разными категориями населения.

В этом году на конкурс было прислано 60 видеозаписей. Из них отобрали 12 роликов-финалистов, представляющих ученых из восьми стран. Чтобы выразить суть своих научных работ, авторы использовали самые разные танцевальные стили: бальные танцы, танец-модерн, танец с использованием воздушных полотен и даже акробатический пилонный танец.

Журнал Science предлагает посмотреть видеозаписи участников финала и проголосовать за понравившийся танец. Итоги конкурса будут подведены 25 октября.