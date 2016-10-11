Терагерцевое излучение сделает компьютеры сверхбыстрыми

Ученые из МФТИ и их коллеги из Германии и Нидерландов нашли способ значительно увеличить скорость работы компьютеров: они предложили использовать так называемые Т-лучи, терагерцовое излучение, которое может переключать ячейки компьютерной памяти в тысячи раз быстрее, чем воздействие магнитного поля, сообщается в пресс-релизе МФТИ.

«Мы сделали важный шаг на пути к терагерцовой электронике: показали качественно новый подход к контролю намагниченности с помощью коротких импульсов терагерцового излучения. Насколько нам известно, наша работа – первое применение подобного возбуждения колебаний магнитных подсистем», – говорит соавтор исследования Анатолий Звездин, руководитель Лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий МФТИ и сотрудник Института общей физики имени А. М. Прохорова, лауреат Государственной премии СССР.

Быстрый рост объема цифровых данных и сложности вычислительных задач вынуждает создателей компьютеров непрерывно увеличивать скорость вычислений. Одно из «узких мест» современных вычислительных машин – память, на каждую операцию записи и перезаписи одной магнитной ячейки нужно время. Сократить время этого цикла очень сложно.

Себастиан Байерл (Sebastian Baierl) из Университета Регенсбурга, Анатолий Звездин, Алексей Кимель из Университета Неймегена (Нидерланды) и МИРЭА и их коллеги предложили использовать для переключения памяти не магнитные поля, а импульсы терагерцового излучения – так называют электромагнитное излучение в диапазоне между инфракрасным и СВЧ-диапазоном с длиной волны около 0,1 миллиметра. Его используют, например, в установках для сканирования в аэропортах: Т-лучи не вредны для организма, но позволяют легко «увидеть» под одеждой оружие и взрывчатку.

На рисунке изображена структура TmFeO₃ (слева); справа — переходы между энергетическими состояниями и ориентирование спинов при воздействии терагерцового импульса («переключение» битов). Илл.: МФТИ

Учёные решили провести эксперимент со слабым ферромагнетиком – ортоферритом тулия (TmFeO₃), чтобы проверить насколько подходят Т-лучи на роль переключателя состояний «магнитных битов» в этом материале. Магнитное поле в ферромагнетиках создается за счет определенной ориентации спинов – магнитных моментов атомов в микрокристаллах (доменах). Чтобы поменять эту ориентацию, нужно внешнее магнитное поле.

Однако эксперимент показал, что терагерцовое излучение переводит ионы тулия в возбужденное состояние и меняет магнитные свойства и ионов железа, и ионов тулия, причем его воздействие почти в 10 раз сильнее внешнего магнитного поля. Таким образом, исследователи получили очень быстрый и действенный метод «перемагничивания» – хорошую «базу» для создания сверхбыстрой памяти.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Photonics.