Полученные из кожи стволовые клетки помогут сердцу

Ученые приблизились к разработке радикального нового метода лечения последствий сердечного приступа при помощи стволовых клеток, которые смогут частично восстановить повреждения сердца. Они используют клетки, выращенные в лабораторных условиях из взятых ранее у донора образцов кожи. Эксперимент на обезьянах показал, что введенные в сердце стволовые клетки быстро встроились в поврежденные участки сердечной мышцы, и работа сердца улучшилась.

Однако у перенесших такую терапию обезьян наблюдаются отклонения в сердечном ритме, поэтому ученые полагают, что предстоит провести дополнительные исследования, прежде чем можно будет начать клинические испытания этого метода на людях.

В развитых странах инфаркт миокарда оказывается одной из самых распространенных причин смерти. В Великобритании наблюдается почти 200 тысяч случаев ежегодно. Хотя 70 % пациентов выживают, повреждение сердечной ткани не дает их сердцу работать в полном объеме.

Для устранения этих последствий предлагают брать клетки кожи пациента и путем перепрограммирования превращать их в клетки сердечной мышцы. Достоинство метода в том, что собственные клетки не вызовут у больного иммунной реакции, но он требует значительного времени. Японские ученые решили использовать не собственные клетки подопытных обезьян, а образцы, взятые у доноров, хотя и подобрав их максимально генетически близкими. Клетки кожи затем превращают в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые впоследствии дифференцируются в кардиомиоциты – клетки сердечной мышцы.

Юдзи Сиба и его коллеги из Университета Синсю индуцировали инфаркт у пяти яванских макак (Macaca fascicularis), а затем ввели им стволовые клетки, полученные от макак-доноров. Хотя доноры и были генетически близки реципиентам, все равно потребовался прием лекарств, ослабляющих иммунный ответ. В результате обнаружилось, что донорские стволовые клетки заменили 16 % поврежденной сердечной ткани. В течение последующих 12 недель сердце обезьян стало перекачивать кровь эффективнее. Настораживают лишь аномалии сердечного ритма у макак, но Сиба и его коллеги намерены выяснить их причины. Исследователи уверены, что в будущем им удастся справиться с аритмией после пересадки стволовых клеток. Если эту проблему удастся решить, в будущем предложенный метод может стать альтернативой пересадке сердца.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.