СМИ узнали об отказе Путина от визита во Францию

Президент России Владимир Путин отказался от визита в Париж, где должен был встретиться с Франсуа Олландом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник во Франции.

Собеседника агентства сообщил, что Путин не согласен обсуждать в ходе встречи только сирийский вопрос.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд выразил сомнение в целесообразности встречи с Путиным 19 октября.

«Я задался этим вопросом. Полезно ли это, окажет ли какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, то есть поддержку режима, который бомбит население Алеппо?» — сказал Олланд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что во время визита Путина во Францию президенты обеих стран обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

Правительство ФРГ пока не подтвердило встречу трех из четырех глав государств «нормандской четверки» 19 октября в Берлине, сообщает ТАСС.

11 октября посол России во Франции Александр Орлов сообщил, что в Берлине по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель за ужином состоится встреча лидеров России, Германии и Франции.

Президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на встрече «нормандской четверки», «пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией»