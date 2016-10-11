Белоруссия вернула тарифы на транзит российской нефти на прежний уровень

Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь отменило решение о повышении тарифов на транспортировку нефти, осуществляемую по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте национального правового интернет-портала республики.

Постановление вступает в силу с 12 октября 2016 года, и оно отменяет ранее принятый документ, предполагающий увеличение тарифов на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии в 1,5 раза.

Таким образом, тарификация будет осуществляться по установленным 1 февраля 2016 года уровням. Тариф за 1 тонну нетто (без НДС) по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава составит 267,32 российского рубля, Унеча (Высокое) — Броды — 114,82 российских рубля, Невель (Великие Луки) — Полоцк — Высокое — 32,31 российских рубля (тариф на услуги по приему и транспортировке нефти для дальнейшего ее замещения по направлениям Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина), закреплено в документе.

Как сообщалось ранее, Белоруссия на 50% увеличила тариф на транспортировку нефти из России из-за возникших между странами разногласий.