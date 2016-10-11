«Комитет за гражданские права» лишат грантов из-за ошибок в финансовой отчетности

«Комитет за гражданские права» может лишиться финансирования из-за проблем с отчетами по использованию государственных грантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Президентский грантооператор «Лига здоровья нации» судебным решением добился взыскания с комитета 1 млн рублей из-за не сданного вовремя отчета. Еще один грантоооператор «Гражданское достоинство» не перевел комитету деньги из-за ошибки в отчете.

Председатель комитета Андрей Бабушкин утверждает, что в год своего 20-летия у организации нет средств на оплату арены помещения, а задолженность перед сотрудниками составляет 1,5 млн рублей при средней зарплате в 20 тысяч рублей.

«В марте мы получили письмо от правительства Москвы о том, что мэр по нашей просьбе решил на десять лет освободить нас от арендной платы, если мы оплатим долг,— тогда нам назвали сумму 350 тыс. руб. Но одновременно департамент имущества Москвы подал иск о нашем выселении. Суд вернул им исковое заявление по формальным основаниям»,— рассказал изданию Бабушкин.

Он также сообщил, что последние два года комитет работает за счет государственных грантов.