На православном форуме покажут российского андроида

13 октября на Международном православном студенческом форуме на ВДНХ будет публично представлен российский космический робот Федор. Об этом сообщается на сайте оргкомитета форума.

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) производится НПО «Андроидная техника» и способен повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, поднимать грузы до десяти килограммов, выбирать оптимальные решения. Его отправка на Международную космическую станцию в качестве члена экипажа орбитального корабля запланирована в 2021 году.

В настоящее время андроид обучен точно следовать указаниям удаленного оператора, управляя разными техническими устройствами от дрели до автомобиля.

9 октября вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети уже представил этого робота. Он сообщил, что андроиду предстоит работа в особо сложных условиях, в том числе в космическом пространстве.