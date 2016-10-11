11 октября 2016, 16:19
Легковушка вневедомственной охраны столкнулась с КамАЗом ОМОНа в Москве
На Киевском шоссе в Москве легковой автомобиль вневедомственной охраны столкнулся с КамАЗом, в котором были омоновцы, в результате пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный ОМОН.
По данным отряда, служебная машина вневедомственной охраны ехала на вызов. В районе 31-го километра Киевского шоссе, объезжая поток машин, она столкнулась с КамАЗом московского ОМОНа, стоящим на обочине.
В результате ДТП двое сотрудников вневедомственной охраны получили небольшие травмы.
Омоновцы оказали пострадавшим помощь и вызвали скорую. И вневедомственная охрана, и ОМОН входят в состав Росгвардии.
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