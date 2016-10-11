Мемория. Борис Россохин

11 октября 1922 года родился Борис Россохин, летчик-штурмовик

Личное дело

Борис Гаврилович Россохин (1922-2005) родился в Кировской области в крестьянской семье. С детских лет жил в Свердловске, затем вместе с родителями переехал в Тавду, где учился в школе №1. После окончания средней школы работал в геодезической партии.

В 1940 году, в 18 лет, был призван в Красную Армию. Еще учась в школе, Борис мечтал стать артиллеристом, выучил армейский устав, привезенный кем-то из уже отслуживших ребят. Но в военкомате ему предложили авиационное училище. В итоге Борис стал курсантом Челябинской военной авиационной школы механиков, которую окончил в 1941‑м году. Был оставлен при школе в должности главного механика, старшины подразделения. Здесь и застала его война. Россохин настойчиво просился на фронт, но командование решило, что в тылу он принесет больше пользы, занимаясь подготовкой молодого поколения летчиков. Однако Борис не сдавался и буквально засыпал командование просьбами о переводе в действующую армию и отправке на фронт. Лишь в 1943 году его просьба была удовлетворена – в октябре после окончания Молотовской военной авиационной школы пилотов в Перми он был направлен в действующую армию.

Служил в 59-м гвардейском штурмовом авиационном полку 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. В ноябре 1943-го Россохин получил штурмовик Ил‑2 – знаменитый «летающий танк», как прозвали этот самолет и наши, и немцы. Часто вылетал на воздушную разведку, как правило, в одиночку.

15 февраля 1944 года, вылетев на разведку боем в пункт Петровичи Полесской области, Россохин обнаружил на шоссе Речица — Глуск 15 автомашин и 70 конных подвод. Сделал семь заходов на цель, в ходе которых уничтожил не менее двух автомобилей, 6 повозок с грузами и около десятка немецких солдат и офицеров.

5 июля 1944 года Россохину было поручено разведать расположение войск противника в районе Барановичей и движение наших подвижных групп в тылу врага. Во время разведки на станции Озерница западнее Барановичей он обнаружил три железнодорожных эшелона. Зайдя на цель со стороны солнца, Россохин сбросил бомбы и поджег эшелон с горючим, от которого были уничтожены и остальные два эшелона.

11 сентября 1944 года, выполняя задание по разведке в районе Прага с целью отыскать и сфотографировать расположение танков противника, при подходе к цели был встречен сильным зенитным огнем. Несмотря на массированный заградительный огонь, Россохин все-таки выполнил задание, произведя на бреющем полете 8–9 заходов. Он обнаружил около 30 немецких танков и атаковал их. В это время его самолет подбили из зениток. У машины был пробит маслобак, горячее масло хлынуло в кабину, залило очки Россохина и обожгло ему глаза. Но он все же привел свой самолет обратно на аэродром и доставил ценные разведданные.

Всего через год участия в военных действиях гвардии лейтенант Борис Россохин уже был командиром звена. К ноябрю 1944 года на его боевом счету числилось сто тридцать восемь боевых вылетов в условиях интенсивных воздушных боёв, множество уничтоженных танков, разгромленных эшелонов, сожжённых складов с боеприпасами, выведенной из строя военной техники и живой силы противника. Его самого тоже не раз подбивали, он горел в своём «Ил-2», неоднократно был ранен.

В июле 1944 года в небе над Белоруссией Россохин был сбит. Его машина упала за линией фронта. «Неуправляемая машина неслась к реке. Прыгать с парашютом было поздно да и бесполезно — внизу враг. Если бы до этого дня Россохину говорили, что бывают на земле чудеса, он бы, конечно, усомнился. Но в этот день пришлось поверить в чудо: штурмовик угодил на пологий песчаный откос, скатился по нему к реке, срезая крыльями редкие молодые деревца. Через несколько минут Борис, весь разбитый, перебарывая нестерпимую боль, покидал кабину чудом не взорвавшегося «Ильюшина». Сухим голосом окликнул стрелка. С трудом выбрались они из самолета и до темноты отсиживались в густом дубняке», - так описывает этот случай Вениамин Колыхалов в документальной повести «Огненная лавина».

Опытный таежник и следопыт, Борис Россохин на третьи сутки вывел стрелка к своим. При падении самолета он получил травму позвоночника, у него стали отказывали конечности, и врачи дали ему инвалидность. Но как только руки и ноги начали двигаться, Россохин сбежал из госпиталя и вернулся в полк.

23 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Борис Россохин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Однако ранения все же давали о себе знать и Россохина перевели в транспортную авиацию. В 1945 году, после того, как во время одного из полетов он потерял сознание, Россохин был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Позднее ему было присвоено звание полковника запаса.

Будучи комиссованным из армии, Борис Россохин в 1946 году приехал в Свердловск (ныне - Екатеринбург), где начал работать сначала старшим инженером, а потом начальником отдела завода № 28 («Пневмостроймашина»), затем был назначен директором школы ФЗО № 41 при заводе. Но молодому фронтовику хотелось учиться. Он поступает на вечернее отделение физико-технического факультета Уральского политехнического института (УПИ), и в 1955 году с отличием его оканчивает.

После окончания института Россохин был направлен на работу в Болгарию, затем в Германию, где помогал восстанавливать разрушенную войной промышленность. Уже в мирное время его задела взрывная волна на урановом руднике Акционерного общества «Висмут» в Тюрингии (ГДР). В результате он снова оказался в госпитале.

В 1960 году вернулся на родину и поступил на работу в Институт высокотемпературной электрохимии Уральского филиала Академии наук СССР. В лаборатории расплавленных солей и электролитов выполнил большой цикл научных исследований по получению и рафинированию титана, сплавообразованию бериллия, никеля, циркония и других редкоземельных элементов. Полученные экспериментальные данные легли в основу кандидатской диссертации, которую Россохин защитил в 1966 году. В том же году он стал учёным секретарем, а в 1969 году - заместителем директора института.

В 1973 году Россохин организовал лабораторию гальванотехники и десять лет возглавлял её. Разработанные в лаборатории технологии получения рениевой фольги и специальных изделий из молибдена, а также покрытий из рения и титана внедрены в производство на уральских заводах.

В 1983 году Россохин попросил руководство института освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Просьбу удовлетворили. Он был переведен на должность начальника штаба гражданской обороны и руководителя 3-го отдела. В этом качестве проработал в институте до 1988 года.

Даже находясь на пенсии, бывший боевой летчик активно занимался общественной деятельностью.

Умер Борис Россохин 18 июля 2005 года. Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Чем знаменит

Борис Россохин

Выдающийся военный летчик-штурмовик, Герой Советского Союза, совершивший за годы войны множество боевых вылетов и уничтоживший огромное количество боевой техники и живой силы врага. На личном счету Бориса Россохина около 1200 солдат и офицеров противника, 4 железнодорожных эшелона, 140 вагонов, 260 машин, 36 танков и бронетранспортёров, 6 артиллерийских батарей, 2 штабных автобуса, несколько складов с боеприпасами и 2 переправы.

Помимо Звезды Героя, Россохин был награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени, двумя орденами Красного знамени и медалями.

О чем надо знать

В качестве родины Бориса Россохина многие источники называют деревню Нижние Боты Юрьянского района Кировской области. Однако такой деревни не существует. На странице «Наши герои» официального сайта Тавды, где провел свое детство будущий летчик, в качестве места его рождения указана деревня Нижние Бахты Кировской области. Это же место рождения называется и в посвященном герою докладе, созданном учащимися тавдинской школы № 1.

Сам Борис Россохин считал себя уральцем: «Командир полка вызвал Зыкова и Россохина к себе - друзей он часто посылал на задания вместе.

- Готовьтесь в разведку. Тщательно проверьте фотооборудование. Ты, Россохин, сибиряк?

- Уральский я, товарищ майор. Из Тавды.

- Охотник?

- Приходилось охотиться, рыбачить.

- Зимой хорошо по снегу зверя выслеживаешь?

- Все как на ладони видно: где рысь прошла, где белка-летяга своими перепонками снег задела, где заяц пропрыгал.

- Вот и летите на разведку. Посмотрите, где фашистский зверь пробежал, по первому снегу следы оставил».

28 апреля 2005 года – за три месяца до смерти - Борису Россохину было присвоено звание «Почётный гражданин Тавдинского района».

Прямая речь

О подвиге Россохина (из книги «16-я воздушная»): «…10 июля летчики 59‑го гвардейского шап гвардии лейтенанты Н. В. Иванов и Б. Г. Россохин при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Озерница были обстреляны зенитным огнем противника. Самолет лейтенанта Россохина — бывалого летчика и опытного разведчика — был подбит. Пришлось садиться на территории врага. Фашисты бросились к снизившемуся самолету. Тогда лейтенант Иванов, спустившись до бреющего полета, стал в упор расстреливать пытавшихся подойти к самолету немецких солдат, пока раненый Россохин не скрылся от фашистов. Обоим летчикам-гвардейцам 23 февраля 1945 года за отличное выполнение боевых заданий было присвоено звание Героя Советского Союза».

6 фактов о Борисе Россохине

Борис Россохин хорошо знал Павлика Морозова, а с его братом Алексеем учился в тавдинской школе в одном классе.

Чтобы позвоночник после травмы меньше болел, боевые друзья привязывали к спине Россохина фанеру - так он мог летать.

В составе 226‑го транспортного авиационного полка Россохин обслуживал историческую Потсдамскую конференцию (17 июля — 2 августа 1945 года), видел руководителей стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Черчилля, Трумэна.

В 1991 году война еще раз напомнила о себе - уже пожилому Борису Рссохину ампутировали ноги, как сказал хирург, «до максимально допустимого физического предела». Операция была проведена в день рождения летчика.

В Екатеринбурге, на аллее, ведущей к главному корпусу УГТУ–УПИ, установлен обелиск в честь Героев Советского Союза, которые здесь учились и работали. Один из одиннадцати героев - подполковник Борис Россохин. Его именем также названа одна из лекционных аудиторий института – «Фт-422».

Кафедра противовоздушной обороны Института военно-технического образования и безопасности УрФУ носит имя Бориса Россохина. В уголке боевой славы, посвященном герою, представлены его боевые награды и личные вещи.

Материалы о Борисе Россохине

Россохин, Борис Гаврилович на сайте «Герои Страны»

Доклад о Борисе Россохине на сайте школы №1 г. Тавды.

Статья о Борисе Россохине в Википедии

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