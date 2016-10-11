Samsung объявил о прекращении производства Galaxy Note 7

Компания Samsung Electronics Co. приняла решение прекратить выпуск смартфонов Galaxy Note 7, сообщает Вloomberg.

За минувший месяц семь раз появлялись сообщения о возгорании гаджетов. Причем, это касается и ранних моделей, и тех, которые были заменены после отзыва смартфонов компании в сентябре.

Samsung уже обвинила поставщика аккумуляторов, которые и провоцируют возгорания, в недостаточной проработке их конструкции и заключила контракт с другим производителем.

После официального объявления о полном прекращении производства Galaxy Note 7 Samsung Electronics Co. потеряла 17 млрд долларов на бирже.

11 октября ее акции подешевели на 8% — до минимума 2008 года. Капитализация сократилась до 195,6 млрд долларов.

Напомним, 11 октября Samsung вновь предложил пользователям выключить смартфоны последней модели. Кроме того компания предложила длерам на время расследования новых случаев возгорания телефонов прекратить продажи и обмен Galaxy Note 7.