В ГД опровергли рекомендацию вернуть детей чиновников из-за границы

Руководитель думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова утверждает, что не располагает информацией об адресованных депутатам и чиновникам рекомендациях вернуть в Россию родственников из-за рубежа, якобы поступивших «сверху», передает РИА Новости.

Тем не менее, считает Савастьянова, эту проблему надо поднимать, причем на государственном уровне. По ее мнению, дети госслужащих должны учиться в России — это вопрос доверия их родителей к отечественной системе образования. «Я за то, чтобы все, кто у нас находится на такой государевой службе, и лечились, и учились в собственной стране», — заявила глава комитета ГД по регламенту.

Савастьянова уверена, что в таком случае государственные служащие будут заинтересованы в улучшении систем образования и здравоохранения «для наших детей и граждан».

Информацию о том, что депутаты и чиновники получили рекомендацию перевести своих детей, проходящих обучение за границей, в российские учебные заведения, распространило издание Znak.com. Впоследствии стало известно, что в Совет федерации такой рекомендации не поступало.

Отметим, что предложения запретить государственным служащим отправлять своих родственников на обучение в иностранные учебные заведения не раз вносились на рассмотрение в Госдуму.