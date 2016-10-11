11 октября 2016, 20:37
Мария Захарова рассказала о стыде за Бориса Джонсона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Facebook, что ей стыдно за британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Так Захарова прокомментировала призыв Джонсона к лондонцам выйти к российскому посольству и устроить демонстрацию против бомбежек Сирии.
«Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации тех, кто выступает против войны, у российского посольства. Но где же коалиция [активистов] "Останови войну?"» — заявил Джонсон в парламенте.
«Видимо, Борис Джонсон перешел от слов к делу и применил оружие, которым грозил России, — стыд. Нам действительно за него стыдно», — написала Захарова.
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