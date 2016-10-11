Мария Захарова рассказала о стыде за Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Facebook, что ей стыдно за британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Так Захарова прокомментировала призыв Джонсона к лондонцам выйти к российскому посольству и устроить демонстрацию против бомбежек Сирии.

«Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации тех, кто выступает против войны, у российского посольства. Но где же коалиция [активистов] "Останови войну?"» — заявил Джонсон в парламенте.

«Видимо, Борис Джонсон перешел от слов к делу и применил оружие, которым грозил России, — стыд. Нам действительно за него стыдно», — написала Захарова.