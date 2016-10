Шарапова выступила на благотворительном турнире в Лас-Вегасе

Россиянка Мария Шарапова, отстраненная от официальных соревнований по теннису за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе. Об этом говорится на сайте спортсменки.

29-летняя Шарапова играла первый матч в паре с 16-летней американкой Тэйлор Джонсон. Они уступили паре Мартины Навратиловой и Лизель Хубер со счетом 2:5.

Во втором показательном матче Шарапова выступала с 57-летним американцем Джоном Макинироем. Они победили пару Навратиловой и Энди Роддика со счетом 5:3.

Средства, вырученные от продажи билетов на турнир, пойдут в фонд певца Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Шарапова не может участвовать в официальных соревнованиях до 26 апреля 2017 года.

SHE'S BACK! @MariaSharapova in action tonight during the World TeamTennis Smash Hits charity tennis event. pic.twitter.com/pyA2irxuVf