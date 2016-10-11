Бывшему заместителю Володина нашли место в аппарате Госдумы

Замглавы управления внутренней политики администрации президента Ольга Ситникова собирается сменить место работы — занять пост заместителя руководителя секретариата спикера Государственной думы РФ, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты российского парламента.

По его данным, Ситникова уже написала заявление на увольнение, и ее переход на новое место состоится в ближайшее время. Источник утверждает, что главой секретариата председателя Госдумы станет Вадим Маршалко, который с июля 2016 года руководит аппаратом первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина.

Напомним, 5 октября Володин покинул ранее занимаемый пост и был избран спикером Государственной думы нового созыва. СМИ сразу же предположили, что за этим кадровым решением последует переход в аппарат ГД многих сотрудников администрации президента, работавших с Володиным.

В частности, одной из таких перестановок сочли отставку экс-главы Росмолодежи Сергея Поспелова (был освобожден от занимаемой должности 7 октября в связи с переходом на другую работу), которого считают близким в Володину. Сообщалось, что Поспелов займет должность замруководителя аппарата Госдумы.