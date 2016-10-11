11 октября 2016, 11:19
В Skype появился синхронный перевод на русский язык
В приложении для видеозвонков Skype появился автоматический переводчик речи на русский язык. Об этом говорится на сайте компании Microsoft, которой принадлежит Skype.
Русский стал девятым языком, включенным в каталог Skype Translator для синхронного перевода речи.
Также Skype уже поддерживает перевод речи на английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский, португальский и арабский языки.
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