В Skype появился синхронный перевод на русский язык

В приложении для видеозвонков Skype появился автоматический переводчик речи на русский язык. Об этом говорится на сайте компании Microsoft, которой принадлежит Skype.

Русский стал девятым языком, включенным в каталог Skype Translator для синхронного перевода речи.

Также Skype уже поддерживает перевод речи на английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский, португальский и арабский языки.