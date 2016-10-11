У входа в музей истории ГУЛАГа повесили чучело Солженицына

У входа в музей истории ГУЛАГа в Москве появилось чучело с портретом головы писателя Александра Солженицына. Снимок чучела появился в твиттере пользователя NataYaraya.

На чучело надета табличка со стихами о «предателе Солженицыне», который «бессовестно врал» про ГУЛАГ, и том, что музей ГУЛАГа «бывших диссидентов ублажает». Надпись сделана от имени «революционного комсомола», также дается ссылка на сайт Rksmb.org.

На этом сайте сказано, что он ведется от имени «Революционного коммунистического союза молодежи» РКСМ (б). Там же есть сообщение за 9 октября об акции у музея.

«Молодые коммунисты провели акцию у московского музея ГУЛАГа. Ребята вздернули на стилизованных под лагерные воротах чучело небезызвестного А. И. Солженицына — злобствующего антисоветчика и лгуна», — говорится в сообщении.

Как сообщила телеканалу «Дождь» пресс-секретарь музея Анна Ропейко, акция прошла вечером в субботу 8 октября.

По ее словам, двое молодых людей подбежали к музею и повесили на его заборе чучело и скрылись. Через несколько минут охранники музея чучело сняли. Обращаться в полицию музей не стал.