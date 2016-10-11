Путин призвал задуматься о будущем мирового и российского спорта

Президент России Владимир Путин, выступая на международном спортивном форуме во Владимирской области «Россия – спортивная держава», призвал мировое сообщество задуматься над тем, что делать дальше с допуском спортсменов к соревнованиям после раскрывшейся правды о применении допинга некоторыми спортсменами с согласия антидопинговых агентств. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы видим, сколько сейчас разрешений по так называемым медицинским показателям получают те или иные спортсмены. Наверное, это так, я не буду сейчас давать этому оценку. Но нам нужно понять, что с этим делать, иначе мы можем столкнуться с тем, что в ближайшее время все рекорды и победы будут только за людьми, которые страдают, скажем, хроническими заболеваниями», — пояснил глава России.

Путин подчеркнул, что спорт должен быть чистым, без употребления допинга, и прозрачным: «Мы должны быть уверены в том, что и как делается в этой важнейшей сфере. Мы должны все знать, кого проверяют, как проверяют, когда и какими средствами, каковы результаты этих проверок и что сделано по этим результатам».

Отдельно российский лидер отметил, что спорт не должен зависеть от политики, и его ценности должны объединять страны и народы.

При этом Путин признал обретение спортом «притягательного образа» в России, что является важным и очевидным фактором среди молодежи и детей.

«Выбор в пользу спорта становится очевидной тенденцией в нашей стране. Государство продолжит создание условий для занятия физкультурой и спортом. Мы будем традиционно приветствовать тех, кто берет на себя заботу и ответственность по созданию дворовых команд, развитию школьного и студенческого спорта, проведению различных соревнований», — добавил президент РФ.

Вместе с тем, Владимир Путин признал, что Россия и сама виновата в предвзятом отношении к своим спортсменам со стороны мирового общества: «Мы видим значительную политизацию этой (допинговой) сферы, подчас, я об этом уже говорил, и предвзятое отношение к нашим спортсменам. Но нужно признать, что мы и сами дали для этого повод, сами совершили целый ряд ошибок и просчетов в этой важнейшей и очень чувствительной области».

Напомним, что хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте уже несколько частей взломанной ими базы данных WADA о спортсменах, употреблявших допинг в «терапевтических целях». Также хакеры взломали антидопинговое агентство США (USADA) и выложили в общий доступ информацию о том, что в 2015 году оно выдало 583 разрешения на терапевтическое применение запрещенных препаратов.