Ставрополь признан самым благоустроенным городом России

Победителем Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 2015 году признан Ставрополь. Об этом сказано в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Второе место присвоено Уфе и Хабаровску, третье — Красноярску. Городам-победителям будут вручены дипломы российского правительства I, II и III степеней. Министерство строительство получило распоряжение обеспечить организацию вручения дипломов.

«Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий», — сказано в пояснительной записке к документу.