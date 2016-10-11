Борис Джонсон призвал британцев выйти на демонстрацию к российскому посольству

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне в знак протеста против бомбардировок Алеппо. Об этом он заявил, выступая в парламенте, пишет The Telegraph.

«Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации у посольства России. Но где же коалиция активистов "Останови войну"?» — сказал Джонсон.

«Если Россия продолжит идти по своему нынешнему пути, то, я считаю, для великой страны есть опасности стать страной-изгоем», — отметил глава МИД.