11 октября 2016, 19:26
Борис Джонсон призвал британцев выйти на демонстрацию к российскому посольству
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне в знак протеста против бомбардировок Алеппо. Об этом он заявил, выступая в парламенте, пишет The Telegraph.
«Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации у посольства России. Но где же коалиция активистов "Останови войну"?» — сказал Джонсон.
«Если Россия продолжит идти по своему нынешнему пути, то, я считаю, для великой страны есть опасности стать страной-изгоем», — отметил глава МИД.
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