Путин обсудит минские договоренности за ужином в Берлине

В Берлине состоится встреча лидеров России, Германии и Франции. Три главы государства из «нормандской четверки» обсудят за ужином выполнение минских договоренностей по востоку Украины, сообщил радио Europe1 посол России во Франции Александр Орлов.

Ужин состоится 19 октября по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. Помимо общей встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Франсуа Олланда с канцлером, в тот же день состоится отдельная встреча Путина и Олланда в Париже. Главы государств должны будут обсудить сирийский и украинский конфликты.

Между тем на днях Олланд заявил, что не уверен в том, что эта встреча состоится.

По данным источника «Интерфакса» в украинских дипломатических кругах, президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на встрече «нормандской четверки», «пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией».