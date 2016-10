Россиянка задержана по делу о вымогательстве у экс-губернатора Нью-Йорка

Россиянка Светлана Захарова, обвинившая экс-губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера в нападении, арестована за попытку вымогательства у него денег. Об этом сообщает ABC news.

Обвинив Спитцера в насилии в номере The Plaza Hotel, она уехала в Россию. Затем Светлана вернулась в США и договорилась встретиться со Спитцером в том же отеле.

Адвокат Спитцера Адам Кафман утверждает, что, переговорив с ней, экс-губернатор ушел, но вынужден был вернуться после звонка Светланы. Она была эмоционально нестабильна, угрожала повредить себе и требовала денег. Женщина вызвала полицию, заявив, что экс-губернатор душил ее и порезал ей руку. Однако выдвигать обвинения отказалась.

Полиция считает, что Захарова вымогала у Спитцера деньги, ее адвокат, если он есть, обвинения никак не прокомментировал.

Губернатор Нью-Йорка Элиот Спитцер вынужден был уйти в отставку в 2008 году после появления информации о том, что он пользовался услугами проституток.

