11 октября 2016, 18:26
В полиции Липецка опровергли кражу багажника с мертвой бабушкой
Полиция Липецкой области опровергла сообщение о краже теле пожилой женщины из багажника на крыше автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее местное издание сообщило, что во время ночевки по пути из Ростовской области в Липецк неизвестные похитили багажник с крыши машины. В нем находилось тело 77-летней женщины, которую везли хоронить.
Как заявили агентству в главных управлениях МВД Ростовской и Липецкой областей, заявления о похищении тела пожилой женщины и автобагажника к ним не поступало.
«Информация недостоверна. Такого происшествия не зарегистрировано. Мы уже потребовали от портала, распространившего эту информацию, дать опровержение», — заявили в ростовском главке МВД.
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