В полиции Липецка опровергли кражу багажника с мертвой бабушкой

Полиция Липецкой области опровергла сообщение о краже теле пожилой женщины из багажника на крыше автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее местное издание сообщило, что во время ночевки по пути из Ростовской области в Липецк неизвестные похитили багажник с крыши машины. В нем находилось тело 77-летней женщины, которую везли хоронить.

Как заявили агентству в главных управлениях МВД Ростовской и Липецкой областей, заявления о похищении тела пожилой женщины и автобагажника к ним не поступало.

«Информация недостоверна. Такого происшествия не зарегистрировано. Мы уже потребовали от портала, распространившего эту информацию, дать опровержение», — заявили в ростовском главке МВД.