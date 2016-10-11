Россия разрешила импорт турецких фруктов

Правительство РФ подписало постановление, разрешающее ввоз из Турции апельсинов, мандаринов и других цитрусовых, свежих абрикосов, персиков и слив. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава России Владимир Путин заявил о решении правительства РФ вернуть турецкие фрукты на российский рынок.

«...поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке», — отметил Путин.

Оба лидера государств подчеркнули необходимость нормализации российско-турецких отношений и отметили ее «активный темп».

Напомним, что в июне 2016 года президент России подписал указ о специальных экономических мерах, в частности, ограничивающих ввоз фруктов из Турции.