Генштаб РФ назвал ПРО США угрозой для свободного космоса

Первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир в ходе брифинга «Глобальная эшелонированная система ПРО США как угроза военной безопасности России и Китая и стратегической стабильности в мире» заявил, что система противоракетной обороны (ПРО) США представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства любым государством. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, возможности перспективных противоракет «Стандарт-3» модификации 2А с увеличенной зоной поражения, а также противоракет ГБИ позволяют уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок.

Познихир также подчеркнул, что возможности американской системы ПРО неадекватны уровню реальных и прогнозируемых ракетных угроз для США. Северная Корея только демонстрирует возможности по созданию ракет баллистических ракет большой дальности. После заключенных договоренностей по ядерной программе Иран не может представлять ракетной грозы.

«Таким образом, под предлогом противодействия северокорейской и иранской "ракетным угрозам" развертывается система, предназначенная, в первую очередь, для борьбы с российскими и китайскими ракетами», — сказал генерал-лейтенант.

Виктор Познихир заявил, что использование системы ПРО обусловлено желанием получить военное превосходство над Россией и Китаем для нанесения обезоруживающего и обезглавливающего ударов. Кроме того, генерал-лейтенант упомянул о расширении возможностей по уничтожению искусственных спутников Земли на низких орбитах.