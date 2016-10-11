В Приморье проверят медиков из-за совета сходить в церковь вместо прививки

В Дальнегорске Приморского края девочке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства из-за того, что не было вакцины. Врач местной больницы посоветовал матери ребенка пойти в церковь и поставить свечку. Об этом она накануне сообщила агентству Regnum.

«Дочь, инвалид детства, пришла с больницы и сказала, что медсестра отказалась делать прививку, сказав, что вакцины нет. Я сама поехала в отделение. Врач сообщил, что препарат кончился, и развел руками. На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: "Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой"», — рассказала женщина.

На просьбу выписать направление для вакцинации в соседний район ей сообщили, что вакцины против бешенства нет нигде.

Сегодня департамент здравоохранения Приморского края начал проверку из-за отсутствия препарата.

«Временные перебои в Дальнегорске с вакциной от бешенства могли возникнуть из-за наводнения, соответствующие торги на поставку вакцины не успели провести из-за ЧС», — приводит «Интерфакс» ответ департамента.

Там сообщили, что в других районах Приморья необходимые вакцины есть.

Также чиновники проверят совет врача. «Если врач действительно сказал такое, это нарушение медицинской этики», — заявили в крайздраве.