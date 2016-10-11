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11 октября 2016, 09:51
Великобритания ВТБ Евросоюз

ВТБ сменит штаб-квартиру в Лондоне на другой город из-за Brexit

Банк ВТБ
Банк ВТБ
Фото: kommersant.ru

ВТБ перенесет штаб-квартиру из Лондона в связи с тем, что Великобритания планирует выйти из Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заместителя председателя правления банка Герберта Мооса.

После переезда штаб-квартира банка может разместиться во Франкфурте, Париже или в Вене. Окончательное решение в связи со сменой дислокации будет принято до конца года.

«У нас были большие планы на лондонский офис, но после Brexit мы взвешиваем их и строим их уже в другом месте», — отметил Моос.

По его словам, данное решение, скорее всего, связано с давлением европейских регуляторов. «Я сомневаюсь, что Европейский Центральный банк согласится выполнять такие критические функции за пределами ЕС», — пояснил Моос. Представитель ВТБ при этом отметил, что Лондон останется важным местом присутствия для банка.

Стоит отметить, что в лондонском представительстве ВТБ работают несколько сотен человек. Штаб занимается, в частности, международной борьбой с отмыванием денег.

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