WikiLeaks рассказал о готовности экс-главы фонда Клинтонов к суициду

В переписке возглавляющего избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты рассказывается, как бывшая руководительница Clinton Foundation (благотворительного фонда семьи Клинтон) Лора Грэм оказалась на грани суицида из-за проблем на работе.

Письма Подесты были опубликованы WikiLeaks.

В письме, присланном Подесте одним из экс-советников Билла Клинтона Дагом Бэндом, говорится, что Грэм звонила ему, когда не смогла связаться со своим психоаналитиком, и рассказывала о рабочем стрессе из-за Билла и Челси Клинтон.

«Это довело ее до предела, она не могла больше терпеть. Она находилась на Статен-Айленде в своей машине, припаркованной близ воды, ее нога была на педали газа», — написал Бэнд.

За последние дни WikiLeaks опубликовал более 4000 писем из электронной корреспонденции Джона Подесты.