Яценюка допросили по делу об убийствах на Майдане

Бывший глава украинского правительства, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк прибыл в генпрокуратуру Украины на допрос по делу об убийствах во время Евромайдана, жертвами которых стали более 100 человек. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».

«Сам обратился к органам прокуратуры, и они вызвали на допрос по делам Майдана. Считаю, это дело должно быть завершено и передано в суд», — заявил Яценюк у входа в здание прокуратуры.

Зимой 2014 года в центре Киева в разные дни погибли более 100 человек, в основном это были сторонники Евромайдана. Больше всего жертв было 20 февраля 2014 года, когда в результате действий неизвестных снайперов погибли 49 протестующих и 4 сотрудника правоохранительных органов.