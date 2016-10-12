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12 октября 2016, 00:03
Мемория

Мемория. Патриарх Адриан

Святейший патриарх Адриан. Фрагмент росписи арки царских врат в соборе Сретенского монастыря в Москве. 1707 год.
Святейший патриарх Адриан. Фрагмент росписи арки царских врат в соборе Сретенского монастыря в Москве. 1707 год.
Фото: Светлана Липатова

12 октября 1637 года родился патриарх Московский и всея Руси Адриан

 

Личное дело

Адриан (в миру Андрей, 1637 – 1700) родился в Москве. О детстве и юности будущего патриарха ничего не известно. Впервые он упоминается лишь в 1678 году как архимандрит московского Чудова монастыря. Ввел в обители строгие правила для монахов и прихожан: на богослужении мужчины стояли отдельно от женщин, для чего были устроены отдельные входы, по понедельникам, средам и пятницам ворота монастыря не открывались. Во время стрелецкого бунта в мае 1682 года (Хованщины) Адриан по настоянию стрельцов насильно постриг в монахи Кирилла Нарышкина, отца царицы Натальи.

21 марта 1686 года Адриан стал митрополитом Казанским и Свияжским. В 1690 году во время болезни патриарха Иоакима находился в Москве, управляя делами церкви. После смерти Иоакима был 22 августа 1690 года избран патриархом. Он провозгласил своей целью противостояние расколу и влиянию католичества. В окружном послании к пастве патриарх Адриан повторил фрагмент речи патриарха Никона к Собору 1654 года о священстве и царстве («два начальства вышнейших на земле священство и царство») и дополнил его 24 увещаниями к пастве, в которых призывал хранить церковное предание, соблюдать посты, защищать вдов и сирот, осуждал ростовщичество, неправедный суд, а также брадобритие, ношение европейской одежды и курение табака. В другом послании он даже призывал священников не допускать к причастию тех, кто бреет бороды. Однако Адриан и сам не исполнял это предписание, например, в отношении царя Петра.

Он благословил Петра перед началом азовского похода, после взятия Азова и по возвращении из «Великого посольства».

В 1698 году патриарх Адриан написал наказ поповским старостам с подробным практическим руководством для приходских священников по богослужению, по исполнению прихожанами христианских обязанностей, по подбору священнослужителей. В этом же наказе рассматривалось разграничение компетенции духовного и светского суда, говорилось о неподсудности духовенства воеводам, о церковных сборах и о духовных завещаниях. Строго предписывалось проводить богослужение по новоисправленным книгам.

Отношения Адриана и Петра значительно ухудшились после того, как Адриан отказался постричь в монахини первую жену Петра Евдокию. В 1699 году патриарх с иконой Богородицы пришел в резиденцию Петра в селе Преображенском, чтобы попросить милости для приговоренных к смерти участников стрелецкого бунта. Но царь публично оскорбил патриарха, сказав: «К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на место» – и патриарх был вынужден удалиться.

В патриаршество Адриана состоялись два собора, оба в 1698 году. На одном из них рассматривалось дело диакона Петра Артемьева, принявшего и распространявшего католичество. Он был осужден и приговорен к ссылке сначала в Холмогоры, а потом в Соловецкий монастырь, где умер. На втором Соборе обсуждалось дело Юшки Микляева, дьячка Шелонской пятины Новгородской земли, который, не будучи священником, совершал крещения, венчания и отпевания. Собор объявил эти обряды недействительными.

В феврале 1696 года патриарх Адриан тяжело заболел. Как тогда говорили, у него началась «параличная болезнь». В отдельные периоды ему становилось лучше, и он снова начинал совершать богослужения. Но большую часть времени недужный Адриан проводил в подмосковном Николо-Перервинском монастыре. В последние пару лет жизни он  почти полностью отошел от дел.

Умер патриарх Адриан в Москве 16 (27) октября 1700 года.

 

Чем знаменит

 
Патриарх Адриан. Парсуна XVIII в.

Последний российский патриарх в досинодальный период, Адриан был последовательным, но бессильным оппонентом петровских реформ. Он критиковал усиливающееся влияние иноземцев на Руси, осуждал многие новые обычаи. Но активно противодействовать Петру он не мог. При Адриане авторитет и реальная власть патриарха значительно уменьшились. Постепенно государство стало брать под контроль церковные доходы, вмешиваться в назначения священников и даже епископов. Например, по настоянию Петра митрополитом Крутицким стал митрополит Нижегородский Трифиллий (Инихов), в то время как Адриан желал видеть на этой федре архиепископа Афанасия (Любимова). Также патриарх был вынужден согласиться с требованием Петра не учреждать новых монастырей без царского разрешения. Болезнь патриарха и его отход от дел в последние годы жизни подготовили почву для полной отмены Петром патриаршества. После смерти Адриана Петр I запретил проводить новые выборы и назначил местоблюстителем патриаршего престола Стефана Яворского, а с 1721 года упразднил патриаршество, учредив Святейший Синод. Следующий патриарх Московский и всея Руси был избран только в 1917 году.

 

О чем надо знать

Одним из эпизодов противостояния Петра и патриарха Адриана стало дело Григория Талицкого, в котором оказался замешан митрополит Тамбовский Игнатий. В 1699 году московский переписчик книг Григорий Талицкий распространял в народе письма о том, что царь Петр — антихрист, а Москва — Вавилон и поэтому нужно избрать другого царя («Поведение владетеля и его свиты нехристиянское, Москва превратилась во второй Вавилон, а Петър восмой царь после Ивана ІV», восьмой царь, по словам Талицкого, должен был стать Антихристом). Митрополит Игнатий одобрил Талицкого, а Талицкий надеялся через Игнатия повлиять на патриарха Адриана. 28 июня 1700 года Талицкий был схвачен и под пыткой сообщил о своих контактах с Игнатием. Царь требовало лишить митрополита сана и выдать его на расправу. Патриарх, не отвечая решительным отказом, вместе с тем тянул время созыва собора, где можно было снять сан с митрополита. Только после смерти патриарха, в октябре 1700 года митрополита Игнатия в присутствии архиереев лишили сана и в качестве расстриги Ивашки Шангина сослали в Соловецкий монастырь, приказав держать его там «до кончины живота его неисходно».

 

Прямая речь

«Консерватор, глубоко враждебный новому европейскому духу, он пользовался покровительством благочестивой старой царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери юного Петра, и ею же, главным образом, продвинут был, по смерти Иоакима, для занятия патриаршего трона, вопреки желанию юного Петра. Если Иоаким был самоучкой, то Адриан в сравнении с ним был просто неучем. Внутренне горячий и вдохновенный в своем старорусском благочестии, Адриан внешне был малоактивен и почти не от мира сего. Своего отрицания нового духа в правительстве, в школе и в литературе он не скрывал и в нужных случаях его формулировал, но не был создан для активных выступлений».

А. В. Карташев «Очерки по истории Русской Церкви. Том 2»

«Подрыв авторитета высшего духовенства и самого патриарха привел к тяжелым последствиям. Так, кандидат на Рязанскую митрополию Стефан Яворский, желая стать Киевским митрополитом, не явился на наречение его Рязанским митрополитом, предпочитая звание украинского архиерея митрополичьей кафедре под главенством Московского патриарха. Тобольский митрополит Игнатий, «вельми безчестными словесами поругая, поносил нелепными укоризны» патриарха Адриана, и тот вынужден был просить защиты у царя. По улицам Москвы бродил юродивый Ивашка (Парамон) Нагой и осуждал патриарха за то, что тот не обличает неправедность светской власти».

Д. Ф. Полознев «Московские патриархи Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан»

«Адриан как глава Русской церкви утратил авторитет, полностью соглашаясь с указаниями царя. Все вопросы решал только с участием Освященного Собора. Своей нерешительностью и медлительностью Адриан вызывал недовольство даже среди близких ему лиц. Мягкий и незлобивый Адриан подпал под влияние людей из своего окружения, сведя к минимуму собственную власть. Все это способствовало лишению Церкви господствующего положения в государстве. Ее доходы были взяты под строгий контроль, что привело к полному упадку церковного и монастырского хозяйства».

А. В. Сметанникова

 

7 фактов о патриархе Адриане

  • Точный год рождения Адриана неизвестен, кроме 1637, называют также 1627 и 1639 годы.
  • В Казани Адриан написал направленное против старообрядцев сочинение: «О древнем предании святых апостол и святых отец, како подобает всякому православному христианину на знамение креста... персты слагати и како на себе оный изображати».
  • Полный титул патриарха Адриана звучал так: «Святейший Кир Адриан, архиепископ Московский и всея России и всех Северных стран Патриарх».
  • На средства патриаршей казны по приказу Петра I в 1698 году были выстроены два корабля.
  • Сохранилась переписка патриарха с Петром I, а также грамоты, записанные секретарем патриарха Карионом Истоминым и адресованные воеводам Б. Шереметеву, А. Шеину, Б. Голицыну, гетману И. Мазепе.
  • Адриан был автором служб святым Донату, Ипатию, Даниилу Московскому и Даниилу Переяславскому. Также он оказывал поддержку Дмитрию Ростовскому в составлении Четьих-Миней.
  • Адриан был похоронен в Успенском соборе Московского Кремля.

 

Материалы о патриархе Адриане

Статья о патриархе Адриане в русской Википедии

Д. Ф. Полознев «Московские патриархи Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан»

Статья о патриархе Адриане в энциклопедии «Кругосвет»

Патриарх Адриан в проекте «Хронос»

Глава о патриархе Адриане в «Очерках истории Русской Церкви» А. В. Карташева

 

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