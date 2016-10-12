Россия и Турция решили обсудить отмену пошлин по ряду товаров

Россия и Турция обсуждают возможно прекращения взаимных антидемпинговых расследований и отмены пошлин по ряду товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

В настоящее время Александр Новак принимает участие во Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, а также в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как уточняет издание телеканал Life, одним из основных вопросов в повестке дня этой комиссии являются пошлины на металлургическую продукцию из России. Их размер для металлургов из РФ по ряду продукции доходит до 40%. При этом пошлина не распространяется на производителей из стран ЕС, Украины и Бразилии. В то же время максимальная таможенная пошлина на металлургическую продукцию в России составляет всего 15%.

Ранее Александр Новак сообщил о том, что Россия и Турция также возобновили переговоры о скидке на газ.