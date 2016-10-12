Совфед одобрил соглашение о бессрочном размещении ВСК РФ в Сирии

Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ, сообщает «Интерфакс».

«За» проголосовали 158 членов верхней палаты. Один сенатор воздержался.

Ранее Госдума единогласно ратифицировала это соглашение.

Сам документ был подписан 26 августа 2015 года. Он оговаривает, что авиационная группа РФ размещается на сирийской территории по просьбе Сирии и дислоцируется на аэродроме «Хмеймим» в провинции Латакия на безвозмездной основе. При этом состав группы определяет Россия, а ее применение осуществляется по решению ее командира, который также советуется с представителями власти Сирии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия намерена на постоянной основе разместить войска на военно-морской базе в сирийском Тартусе.