«Ростелеком» объявил о запуске своего мессенджера

«Ростелеком» намерен запустить собственный мессенджер, заявил президент компании Сергей Калугин. Его слова приводит The Neva room.ru.

Приложение получит название «Алле», оно будет предназначаться для коммерческого пользования. Мессенджер будет представлен до конца 2016 года. Его отличительной особенностью станет привязка к номеру городского телефона пользователя. Приложение сделает возможной голосовую связь через совершение соединений по сети передачи данных.

Стоит отметить, что «Ростелеком» участвует в разработке мессенджеров для госорганов как участник экспертной группы.