В Альфа-банке предсказали подорожание доллара на пять рублей

Курс национальной валюты к концу текущего года может составить 67 рублей за один доллар, сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на аналитический обзор, подготовленный главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.

«Мы ожидаем, что рубль может ощутить давление [макроэкономических факторов] до конца этого года, однако курс 70 рублей за доллар сейчас выглядит очень амбициозным», — цитирует издание выдержки из отчета.

Наталья Орлова подчеркнула, что ожидаемая корректировка не меняет осторожного долгосрочного прогноза на курс национальной валюты. По ее словам, банковский сектор больше опасается рисков ослабления рубля, чем перспектив его укрепления.

К вечеру 12 октября биржевой курс доллара вырос до 62,89 рубля, что на 0,36 процента больше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии. Официальный курс американской валюты, установленный Банком России на 13 октября, составил 62,59 рубля, евро — 69,12 рубля.

В четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Россия зовет!» заявила, что укрепление рубля должно сдерживаться бюджетным правилом. Набиуллина подчеркнула, что регулятор не собирается отказываться от плавающего курса рубля, однако, даже если ЦБ и начнет вмешиваться в работу валютного рынка своими интервенциями, то сможет повлиять только на номинальный курс.

Ранее СМИ узнали о планах Министерства экономического развития РФ держать цену за доллар на уровне 65 рублей до 2019 года.