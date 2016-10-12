Глава МВД Украины возмутился позицией Олланда по Донбассу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил президента Франции Франсуа Олланда в том, что он «много на себя берет». Такое заявление Аваков сделал на своей странице в Facebook, комментируя позицию Олланда относительно его видения развития событий в Донбассе.

«Франсуа Олланд, президент Франции, выступая сегодня в ПАСЕ, высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи. Он потребовал сначала проведения выборов на Донбассе, и лишь затем вывода оккупационных войск России с украинской земли и возвращение контроля Украины за украино-русской границей. Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск», — написал Арсен Аваков.

Глава МВД Украины также раскритиковал слова французского президента относительно того, как Украине следует поступить в сложившейся ситуации. «И я говорю Вам, господин Олланд, не смейте указывать нам отдавать территории Украины и миллионы жизней наших граждан — под путинский режим, потому что так вам кажется удобным!» — подчеркнул он.

«Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд», — возмутился Аваков.

Напомним, что французский президент Франсуа Олланд, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге 11 октября, рассказал о своем видении решения конфликта в Донбассе.