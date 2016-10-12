Суд снял арест с имущества Белых

Московской городской суд принял решение об отмене ареста имущества экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и его бывшей супруги Эллы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.

«Отменить постановление об аресте имущества Белых Никиты Юрьевича. Направить материал на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе суда», — цитирует агентство текст документа.

Суд снял арест со всего имущества и счетов Белых, удовлетворив, тем самым, жалобы их адвокатов.

«Единственное, что хорошего в данном случае есть, так это — явно обоснованные сомнения возникают во всей версии следствия относительно того, что наш подзащитный занимался преступной деятельностью, если посмотреть на все то имущество, которое смогли арестовать по делу», — отметил адвокат Белых Вадим Прохоров.

Прохоров также рассказал, что на одном из арестованных ранее счетов числится 400 тысяч рублей, а на остальных — нулевой баланс. Защита Белых также предоставила в суд документы на квартиру, которую получили в Перми еще за три года до рождения сына родители Никиты Белых; и документы на земельный участок и расположенный на нем дом в Подмосковье, оформленный на его бывшую супругу.

Напомним, что Никита Белых подозревается в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму около 24 млн рублей. Он был задержан с поличным 24 июня, а позднее отстранен от должности. Сам Белых свою вину не признает.