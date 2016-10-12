Путин назвал шантажом западные санкции против России

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные антироссийские санкции западных стран из-за участия Москвы в силовом разрешении сирийского кризиса являются шантажом и не приведут к изоляции России, передает РИА Новости.

«Это как раз то, о чем я недавно говорил, это такой способ ведения дел на международной арене, который называется давлением и шантажом. Но в отношении России это никогда не проходило и не пройдет», — заявил Путин 12 октября на форуме «Россия зовет».

Ранее «Полит.ру» сообщал, что в ответах на вопросы гостей форума «Россия зовет» президент РФ попросил Францию не обижаться на наложенное российской стороной вето на резолюцию по Сирии. «Это скорее всего мы должны обижаться», — сказал Владимир Путин. Президент также заявил, что ему известно, что удар по гумконвою ООН в Сирии нанесла одна из действующих в этой стране террористических организаций. Еще в одном ответе Владимир Путин заявил, что обеспокоен ухудшением российско-американских отношений и подчеркнул, что Россия хотела бы иметь дружеские отношения с «такой великой страной».