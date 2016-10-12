Больную раком пермскую школьницу выгнали из гимназии за прогулы

В офис детского омбудсмена Пермского края Павла Микова обратилась местная школьница — ученица гимназии в городе Чайковский, которую отчислили из учебного заведения по причине длительного отсутствия на занятиях из-за лечения онкологического заболевания, передает «Интерфакс».

В пресс-службе Микова сообщили, что официальное обращение отчисленной гимназистки поступило в офис омбудсмена на прошлой неделе. Уполномоченный по защите прав детей напомнил, что медицинский диагноз — в данном случае онкологическое заболевание — по закону «не является основанием для исключения ребенка из образовательной организации любого уровня».

Миков добавил, что в настоящее время проверкой по факту исключения девочки из гимназии занимается городская комиссия по делам несовершеннолетних Чайковского, которая уже «встала на сторону школьницы».

Напомним, ранее пермские СМИ сообщали об отчислении из гимназии Чайковского двух учащихся, пропустивших много занятий из-за длительной терапии в связи с онкологическими заболеваниями.