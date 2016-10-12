ФНС поддержала ограничение наличного расчета за дорогие покупки

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин поддержал предложение ограничить расчеты за наличные средства при крупных покупках, сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, безналичный расчет упростит для контрольных органов администрирование таких сделок и оздоровит ситуацию в экономике в целом. При этом глава ФНС подчеркнул, что этот вопрос стоит решать «не шоково, а постепенно».

Таким образом глава ФНС ответил на вопрос сенатора Олега Казаковцева о том, следует ли развивать безналичные платежи за покупки стоимостью, к примеру, более 300 тысяч рублей.

С начала 2016 года в России вступили в действие новые правила приобретения ювелирных изделий — приобретя за наличные драгоценности на сумму от 40 тысяч рублей, покупатели обязаны предоставить продавцам паспорт и заполнить анкеты, как и при покупке на сумму от 100 тысяч рублей при безналичном расчете. По задумке властей, такие меры должны предотвратить отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма.

Ранее в четверг «Полит.ру» сообщало, что глава ФНС Михаил Мишустин предложил увязать уплату налогов налогоплательщиком с его правом на получение пенсии и на лечение.