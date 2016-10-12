Михаил Задорнов рассказал о предстоящей химиотерапии

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов на своей странице «ВКонтакте» написал о предстоящем лечении от своей болезни.

«Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету», — рассказал Задорнов.

При этом сатирик заверил, что нужно сопротивляться болезни, и ему помогают в этом давно наблюдающие его медицинские специалисты.

«Врачи у меня вполне достойные и с профессиональной точки зрения, и с человеческой. Так что не надо создавать испорченный телефон», — отметил Задорнов и добавил, что не стоит верить информации, распространяемой в СМИ.

Писатель также поблагодарил читателей за трогательные комментарии к своим записям, которые прибавляют сил для выздоровления.

Ранее Задорнов сообщил, что болен серьезным недугом. Однако отказался рассказывать подробности.