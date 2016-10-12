Экспертиза «Полит.ру»: Финансирование профессионального спорта из бюджета давно пора прекратить

Финансирование профессионального спорта из российского бюджета стоит сократить до нуля, и это стоило бы сделать давно. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook Артем Карапетов, директор юридического института «М-Логос», комментируя сообщения СМИ о призыве президента России Владимира Путина принять такие меры.

«Вот тут я согласен. В идеале сократить надо до нуля, а высвобождаемые средства бюджетов направить на другие нужды (в том числе в области здравоохранения, массового и детского спорта и т.п.). Госкомпаниям же надо запретить вместо инвестиций в свой бизнес и распределения дивидендов финансирование профессиональных клубов.

Это надо было сделать давным-давно. Правда, не очень верится, что эту идею столь же решительно реализуют на практике...», — считает Артем Карапетов.

О том, что глава государства выступает за уменьшение финансирования профессионального спорта из государственного бюджета и перенаправление средств на развитие физкультуры и массового спорта, стало известно 11 октября.

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили», — приводит Rambler News Service слова Путина.

Сообщалось, что по поручению президента правительство проанализирует затраты госкомпаний на спорт и составит план необходимых изменений еще до конца года. В настоящее время госкомпании финансируют ряд футбольных, воейбольных и хоккейных клубов.