Эксперт Никита Белоголовцев: Сборная Испании больше нуждается в Пике, чем он – в сборной

Сборная Испании в настоящее время, возможно, даже больше нуждается в Жераре Пике, чем он – в сборной. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя высказывание бывшего полузащитника сборной Испании Хави о ситуации с Жераром Пике.

«По поводу Хави, Пике и всего остального... Во-первых, нужно все громкие заявления делить если не на два, то на полтора. "Горячие южные парни", которые, к тому же, всем всё уже доказали, всё, что возможно выиграли и были и остаются членами величайших команд в истории футбола, будь то сборная Испании или "Барселона", это великие люди, которые, возможно, могут себе позволить побольше, чем кто-либо еще.

А по поводу конкретно Испании и государственных флагов важно понимать: "Барселона" и ее футболисты в сборной Испании для Каталонии – больше, чем просто футболисты. Это одни из самых ярких символов Каталонии как региона, который очень хочет быть независимым.

И, например, в отличие от России, где спортсмены если и делают политические заявления, то в соответствии с линией партии, футболисты и тренеры в Испании не стесняются говорить о своих политических симпатиях. Один из главных спикеров по независимости Каталонии – Хосеп Гвардиола, создатель очередной инкарнации великой "Барселоны". И очень многие испанские игроки "Барселоны", особенно каталонцы по рождению и крови, очень активно высказываются и никогда не скрывали своих, так скажем, сепаратистских симпатий.

Плюс в сборной Испании то утихают, то разгораются барселонско-реальские споры. В сборной есть две очеивдных ярких группировки: игроки "Барселоны" и игроки "Мадрида". И каталонец Пике играет рядом, в центре обороны, с мадридистов Рамосом, легендой другого клуба. В общем, нужно невероятное искусство дипломатии, чтобы людей, которые соперничают во всех возможных клубных турнирах (а "Реал Мадрид" и "Барселона" соперничают не только в Чемпионате Испании, но и Лиге чемпионов), как-то примирить.

Понятно, что там бывают и потасовки, и обвинения и оскорбления в прессе – и примирить их на те три дня, которые они в среднем в месяц проводят в сборной, невероятно сложно. Ну, представьте: вы весь год культивируете соперничество, а потом приезжаете играть вместе и должны на время чемпионата мира все это забыть, а потом вернуться – и по-спортивному, а иногда и не только по-спортивному, друг друга ненавидеть! Это все сложно.

А что Пике? Пике много лет; Пике все, что мог, со сборной выиграл. У Пике семья: красивая жена, дети. В общем, человек может себе позволить что-то. И, скажем так: сейчас сборная Испании, возможно, больше нуждается в Пике, чем Пике – в сборной. Пике-то все уже выиграл, а сборной еще перезапускаться, оправляться от не лучших выступлений на последних чемпионатах Европы и мира», – сказал Никита Белоголовцев.

О том, что Пике не чувствует, будто его хотят видеть в сборной, Хавьер Эрнандес Креус, бывший полузащник «Барселоны» и сборной Испании, более известный как Хави, заявил 11 октября. По его словам, Пике не ощущает поддержки, находится в отчаянии и потому не хочет больше играть за национальную команду.

Это высказывание, процитированное на сайте газеты «Спорт-Экспресс», прозвучало после того, как на матч отборочного турнира с Албанией Пике вышел в футболке, на которой не было флагов страны.