По факту крушения плавкрана в Черном море возбуждено дело

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту нарушения эксплуатации плавучего крана, затонувшего в районе Ливадии. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ Крыма.

Дело заведено по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщалось ранее, плавкран затонул в ночь с 11 на 12 октября на траверзе «Ласточкино гнездо».

«...при проведении работ по укладке подводного трубопровода произошла поломка плавкрана, в котором, по предварительным данным, находились 8 человек. При перемещении к берегу буксиром из-за неблагоприятных погодных условий судно затонуло. В настоящее время 5 человек поднято на борт буксира, ведутся поиски еще 3 человек», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время в районе чрезвычайного происшествия ведутся следственные мероприятия.