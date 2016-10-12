УАЗ отложил создание кроссовера на несколько лет

Гендиректор Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Вадим Швецов заявил, что компактный городской кроссовер, производство которого ориентировочно планировалось начать в 2019 году, появится по меньшей мере на два-три года позже, пишет «Газета.Ru».

По словам Швецова, «такие условия диктует рынок». «В обозначенные ранее сроки мы точно не успеем», — констатировал он.

Напомним, планы по запуску в производство нового компактного кроссовера с передним и полным приводом к 2019 году УАЗ обнародовал в минувшем году. Предполагалось, что эта модель частично будет базироваться на той же платформе, что и автомобили, разрабатываемые в рамках проекта «Кортеж».