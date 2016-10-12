СМИ рассказали о жизни «внебрачного сына» Билла Клинтона от проститутки

Дэнни Уильямс, темнокожий житель Арканзаса, утверждает, что является сыном экс-президента США Билла Клинтона. Об этом он рассказал Daily Mail.

Он заявил, что отчаянно хочет встретиться со своим отцом.

«Как и любой ребенок, я хочу узнать отца, и хочу, чтобы он узнал меня. Я его единственный сын и мы должны увидеться», — заявил он.

Его мать была проституткой, работавшей на улицах города Литл-Рок, штата Арканзас. Она сообщила сыну, что 13 раз занималась сексом за деньги с Биллом Клинтоном.

My name is Danney Lee Williams, I am the son of former president @billclinton. Please help me get this message to my father. #BillClintonSon pic.twitter.com/KaGNVXDUeQ — Danney Williams (@danney_williams) 4 октября 2016 г.

Дэнни говорит, что в 1995 году, кода его предполагаемый отец стал президентом, он жил в приемных семьях.

«Я ужасно себя чувствую, потому что о его дочери Челси заботились, а я в это время ложился спать голодным. Бросил школу, чтобы работать в кафе и поддерживать своих братьев и сестер», — рассказал он изданию.

Дэнни воспитывала его тетя Люсиль Болтон, так как его мать постоянно была в тюрьме. Она рассказала, что когда-то привозила Дэнни в резиденцию Клинтонов, но их не пустила в дом Хиллари Клинтон.

В 1999 году один из американских таблоидов написал, что Уильямс провалил тест ДНК на отцовство, однако Дэнни утверждает, что никогда его не делал, но очень хотел бы.

30-летний мужчина также заявил изданию, что уже сказал своим пятерым детям, что и дедушка был президентом США, и сделает все, чтобы встретиться с ним в один прекрасный день.