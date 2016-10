СМИ рассказали о жизни «внебрачного сына» Билла Клинтона от проститутки

Дэнни Уильямс, темнокожий житель Арканзаса, утверждает, что является сыном экс-президента США Билла Клинтона. Об этом он рассказал Daily Mail.

Он заявил, что отчаянно хочет встретиться со своим отцом.

«Как и любой ребенок, я хочу узнать отца, и хочу, чтобы он узнал меня. Я его единственный сын и мы должны увидеться», — заявил он.

Его мать была проституткой, работавшей на улицах города Литл-Рок, штата Арканзас. Она сообщила сыну, что 13 раз занималась сексом за деньги с Биллом Клинтоном.

My name is Danney Lee Williams, I am the son of former president @billclinton. Please help me get this message to my father. #BillClintonSon pic.twitter.com/KaGNVXDUeQ